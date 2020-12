Una notizia di giornata potrebbe stravolgere le gerarchie in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato di gennaio. Di seguito tutte le ultime novità e le ricadute in Serie A

L’Inter lavora a un’opzione in entrata per il mercato di gennaio. Il nome di Kevin Lasagna dall’Udinese resta forte. L’attaccante è già stato accostato ai nerazzurri nelle precedenti sessioni e sarebbe uno dei profili preferiti dalla Beneamata come vice-Lukaku. Inoltre, l’attaccante bianconero non sta trovando grandi spazi dell’Udinese e sembra destinato a partire a gennaio. Il cambio d’agente con l’ingresso nella scuderia di Pastorello potrebbe essere un fattore decisivo. Il procuratore, infatti, ha rapporti ottimi con i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Lasagna innesca l’effetto domino in attacco

L’arrivo di Lasagna a Milano potrebbe far scattare un vero e proprio effetto domino offensivo nelle prossime settimane. L’Inter dovrebbe fare spazio in attacco e prepara la partenza di Pinamonti che potrebbe finire al Parma. In quel caso, i ducali farebbero partire Cornelius, nel cui contratto è presente l’obbligo di riscatto. La punta potrebbe andare all’Udinese completando un clamoroso triangolo di mercato tra i bomber. Vedremo se il triplo affare si concluderà nelle prossime settimane.