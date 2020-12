Koeman è intervenuto in conferenza stampa nella vigilia del match con l’Eibar. Tra gli argomenti anche il futuro di Messi

Il Barcellona non sta affrontando una situazione facile. Dopo aver vinto tanto, ora gli spagnoli si trovano a dover affrontare diversi problemi, di campo, di calciomercato e societari. Uno di questi è sicuramente il futuro di Messi, sempre più in bilico. A proposito di ciò, ha parlato oggi il tecnico Koeman in conferenza stampa.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, crisi Suning | Possibile assist Chelsea per uno scambio

Calciomercato, Koeman su Messi in conferenza stampa: “Attendiamo fine stagione”

Il futuro di Messi è sempre più in bilico. La ‘pulce’ è scontenta della situazione in casa Barcellona e il suo contratto è in scadenza a giugno 2021. In merito a questo argomento, ha rilasciato oggi delle dichiarazioni Koeman, durante la conferenza stampa per il prossimo match con l’Eibar.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Trovo perfetta l’idea di rilasciare un’intervista per conoscere i propri punti di vista, come qualunque altro calciatore. Nel suo caso resto sereno, ha detto che del suo futuro deciderà a fine stagione. Non posso influire, ciò che possiamo fare è ottenere il più possibile da lui nei match, poi vedremo”. Queste le parole dell’allenatore del Barça sul futuro dell’attaccante.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, occasione dal Borussia Dortmund | Può lasciare la Germania

Se Messi non rinnoverà (come probabile) diversi top club, come PSG e Manchester City, sarebbero pronti a tuffarsi sul fuoriclasse argentino. Situazione in via di sviluppo.

E.T.