Il calciomercato potrebbe aver preso una svolta anche per Massimiliano Allegri che ha scelto il suo futuro, rifiutando due top club inglesi

Da diversi mesi ormai il futuro di Massimiliano Allegri è diventato uno degli argomenti più avvincenti del calciomercato. Sogni, idee, suggestioni che lo vedono in molti top club europei, come quando sembrava ad un passo dalla panchina del Psg, che invece poi ha scelto Pochettino. Anche il quasi certo passaggio all’Inter in estate, quando ormai la rottura tra Antonio Conte e la società sembrava insanabile, è poi sfumato.

Di fatto Allegri è fermo da quasi due anni, quando lasciò la panchina della Juventus per far posto a Maurizio Sarri. Oggi è uno degli allenatori più ambiti in Europa e ha richieste da tanti club europei.

Calciomercato, Allegri sceglie il Real Madrid | no a Chelsea e United

Allegri sembra essere tornato in pista dopo un lungo periodo lontano dai campi. Secondo il portale Todofichajes, il Real Madrid avrebbe scelto l’ex tecnico di Juventus, Milan e Cagliari come nuovo manager. Florentino Perez incontrerà Zidane per stabilire il suo futuro e di conseguenza confermare l’inizio dell’era Allegri che preferirebbe la Spagna e i blancos alla Premier League.

Le richieste per l’allenatore italiano non mancano e, nonostante la virata su Pochettino da parte del Psg, in Premier League molti club sognano l’arrivo di Allegri: due su tutti Chelsea e Manchester United, due squadre che vogliono tornare a vincere e l’ex Juventus corrisponde al profilo giusto per farlo, anche se i Blues pensano anche ad un altro italiano per sostituire Lampard. Il futuro di Max Allegri potrebbe cambiare in breve tempo.