Uno dei big di mister Pirlo è finito in cima alla lista di mercato del top club europeo: il tecnico pensa all’offerta

La sfida con l’Udinese all’Allianz Stadium aprirà il 2021 della Juventus che, già da alcune settimane, sonda il terreno per i prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, anche in uscita, il ‘rischio’ è quello di vedere i gioielli di Pirlo presi d’assalto dalle big europee: possibile offerta per il pilastro della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo portiere | Scambio due per uno in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo dalla Francia | Che smacco al Barcellona

Calciomercato Juventus, assalto a Szczesny: la richiesta bianconera

Non è un mistero che l’approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Psg possa stravolgere, in ottica mercato, l’intero panorama europeo. Il rilancio del progetto del club francese passa da diversi obiettivi per la nuova rosa a disposizione del tecnico argentino. Pochettino punta ad un nuovo estremo difensore ed il nome in cima alla lista è quello di Wojciech Szczesny.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il polacco, che ha rinnovato nei mesi scorsi fino al 30 giugno 2024, ha un ingaggio di 7 milioni netti all’anno. La Juventus non ha intenzione di privarsi di Szczesny se non per offerte irrinunciabili: per convincere i bianconeri, serviranno almeno 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Colpo in attacco!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, triplo colpo in Serie A | I dettagli

Situazione dunque in divenire, Pochettino può programmare l’assalto al nazionale polacco nelle prossime settimane: Szczesny il possibile nuovo numero 1 del Psg.