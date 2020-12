Inter e Juventus ad un passo dalla beffa per il gioiello brasiliano. Offerta shock e super colpo: cifre e dettagli.

Quando manca poco più di una settimana alla riapertura del calciomercato invernale, non giungono buone notizie per uno degli obiettivi da tempo sul taccuino di Inter e Juventus. In tal senso, starebbe per arrivare una super offerta per il talento brasiliano: nerazzurri e bianconeri ad un passo dalla beffa.

Calciomercato Juventus e Inter, super offerta dalla Russia: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, uno dei nomi maggiormente accostati ad Inter e Juventus nei mesi scorsi sarebbe più vicino a trasferirsi in Russia. Si tratta del brasiliano Richarlison, pedina fondamentale per l’Everton di Carlo Ancelotti e per il quale lo Zenit avrebbe preparato una super offerta.

40 milioni di euro per il cartellino del gioiello verdeoro ed un quinquennale a 10 milioni a stagione per il classe ’97. Un’offerta decisamente importante e difficile da pareggiare sia per Marotta che Paratici, destinati dunque a capitolare per l’acquisto dell’attaccante ex Fluminense.

L’atleta verdeoro, in stagione, ha collezionato con la maglia dell’Everton 14 presenze con 5 reti e 3 assist vincenti.