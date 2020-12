Il Milan valuta le prossime operazioni di calciomercato: può partire Sandro Tonali, clamorosa ipotesi in Italia

Manca davvero poco al ritorno in campo del Milan che vedrà come primo match del 2021 quello contro il Benevento dell’ex Inzaghi. Dal calcio giocato al calciomercato, il club di via Aldo Rossi pensa ad una possibile cessione in prestito di Sandro Tonali: pista a sorpresa, lo vuole il tecnico in Serie A.

Calciomercato Milan, Tonali in uscita: rispunta il club di A

Un’idea che nasce dal poco spazio che Sandro Tonali, arrivato la scorsa estate al Milan, sta trovando in rossonero. Rispunta la Fiorentina per il talentuoso centrocampista ex Brescia, con la società di Commisso che già alcuni mesi fa aveva provato a portarlo a Firenze. A spingere per l’approdo in Toscana di Tonali è Prandelli, che lo vorrebbe in prestito già a gennaio

Il Milan in questo momento parrebbe poco convinto poichè rischierebbe di rimanere con le pedine contate in mediana, anche per i recenti infortuni di Bennacer. Dal suo canto, nonostante le feroci critiche, Tonali vuole trovare maggiore continuità per non rischiare di perdere il prossimo treno per Euro 2021.

Situazione quindi in divenire, il Milan valuta la cessione in prestito del classe 2000 in campo 20 volte ma con 1065′ sul rettangolo verde agli ordini di Pioli.