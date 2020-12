La MLS continua a rappresentare un punto di arrivo per le stelle mondiali. Suggestione per il top player, l’idea folle!

Saranno settimane importanti per decifrare il futuro anche dei campioni. Da una parte c’è Cristiano Ronaldo, sempre alla ricerca di nuovi successi; dall’altra Lionel Messi che dovrà prendere una decisione definitiva con il contratto in scadenza nel giugno 2021.

Calciomercato, Messi verso la scelta definitiva

Così il campione argentino, come riportato dal portale spagnolo “Fichajes.net”, avrebbe un grande estimatore come David Beckham che vorrebbe portarlo in MLS all’Inter Miami. Anche il New York City potrebbe ideare un piano entusiasmante per convincerlo, ma al momento non ci sarebbero contatti ufficiali.

Nei mesi scorsi ci sono state sirene importanti con l’idea folle dell’Inter in Serie A che avrebbe fatto di tutto per acquistarlo, ma poi in estate l’addio dell’argentino non è arrivato proseguendo almeno per un anno la sua avventura in maglia blaugrana.

I prossimi mesi saranno così decisivi per Messi per prendere una scelta definitiva tra il Barcellona ed un’altra possibile avventura della sua carriera ricca di successi. In tanti si chiedono: chiuderà in maglia blaugrana?