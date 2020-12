La Juventus progetta tre grandi colpi in Serie A nel prossimo calciomercato estivo. Ostacolo Inter per almeno uno di questi. Ecco tutti i dettagli

La Juventus che verrà potrebbe essere più ‘italiana’, nel senso che i rinforzi possono arrivare tutti o quasi dalla Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, per la prossima estate i bianconeri progettano infatti l’acquisto di tre calciatori che già militano nel nostro massimo campionato. Per il tris spesa di circa 115 milioni di euro, parte dei quali proveniente da qualche cessione, illustre e meno. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, da Milenkovic a De Paul fino allo ‘scippo’ al Napoli: il piano shock della Juventus

Triplo colpo italico, andando in ordine di reparto il primo sarebbe il 23enne serbo Milenkovic che non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. Il club di Commisso ha rimandato la sua cessione in estate: gli ottimi rapporti instaurati negli ultimi mesi, come conferma l’affare Chiesa, dovrebbero consentire a Paratici e soci di trovare un accordo sui 25 milioni di euro. Non da escludere l’inclusione nell’affare di una contropartita tecnica. Dall’ex Partizan, assistito da una agenzia molto vicina ai bianconeri, si passa a Rodrigo De Paul, gioiello argentino incredibilmente ancora in forza all’Udinese. E’ una priorità dell’Inter per gennaio, anche se al momento non risultano (ancora) passi concreti da parte di Marotta e Ausilio.

La Juve vorrebbe provare a chiudere sui 30 milioni, magari inserendo in qualche modo il cartellino di Mandragora già in prestito ai friulani. A centrocampo, nei piani della società presieduta da Andrea Agnelli, i grandi innesti dovrebbero essere due. Oltre a De Paul, si punterebbe nientemeno che a Fabian Ruiz del Napoli. Il 24enne spagnolo potrebbe non rinnovare con gli azzurri e spingere per il suo trasferimento, destinazione Torino.

De Laurentiis non farebbe grosse resistenze se gli venissero proposti una sessantina di milioni, più o meno il doppio di quanto gli è costato quasi tre anni fa. Da battere per lui la concorrenza di Real Madrid, Atletico e Barcellona. Juve pronta alla sfida.

A.R.