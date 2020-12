In attesa di tornare in campo nel 2021, la Juventus pensa ad un clamoroso scambio con il club italiano: i dettagli

La Juventus prosegue la caccia ai prossimi rinforzi da regalare a Pirlo nel calciomercato invernale. A poco più di una settimana alla riapertura della sessione di gennaio, spunta la suggestione in Serie A per l’attacco bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, triplo colpo in Serie A | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, caso Dybala | Ecco la scelta della Joya

Calciomercato, scambio In A: addio al difensore

Un’idea pronta ad essere sviluppata già nella prossime settimane. Il club bianconero ha tra le priorità per gennaio un rinforzo in attacco che possa far rifiatare Morata. Il nome giusto puó arrivare dalla Lazio, con Caicedo che a 32 anni, ed in scadenza nel 2022, potrebbe salutare i biancocelesti già il prossimo mese.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI

L’idea porterebbe ad uno scambio con Rugani che, rientrando dal prestito con il Rennes, andrebbe a soddisfare la richiesta di Simone Inzaghi di un nuovo centrale. All’orizzonte, dunque, la possibilità di uno scambio alla pari viste le valutazioni praticamente identiche di Caicedo e Rugani (15 milioni).

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pirlo vuole un ex compagno | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerta dalla Cina | No dei bianconeri

Situazione in divenire, il bomber classe ’88 alla corte di Pirlo per completare l’attacco bianconero: lo scambio con Rugani puó diventare realtà.