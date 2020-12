Juventus e Inter potrebbero veder sfumare il colpo dalla big: c’è l’offerta del Real Madrid che beffa i club di Serie A

Sono stati tre mesi di stagione particolari quelli vissuti da Juventus e Inter. I bianconeri ora vivono un Natale amaro a causa della sesta posizione in classifica e il distacco di ben dieci punti dalla vetta della classifica occupata dal Milan. Bisognerà rialzarsi al più presto per non compromettere già nel mese di gennaio la lotta per lo scudetto.

L’Inter invece ha vissuto le prime settimane negative ed è stata eliminata dalla Champions League, ma nelle ultime gare è riuscita a risalire in Serie A e ora è solo a un punto di distacco dal primo posto.

Calciomercato, Juventus e Inter battute: sfuma l’affare Isco

Juventus e Inter potrebbero ancora darsi battaglia per lo scudetto, ma intanto i due club lavorano sul calciomercato e hanno anche degli obiettivi in comune che potrebbero far partire dei duelli. Nel mirino di bianconeri e nerazzurri ci sarebbe anche Isco dal Real Madrid, ma l’affare potrebbe presto sfumare.

Secondo quanto riportato da ‘TribalFootball.com’, infatti, lo spagnolo potrebbe andare in Premier League. Il Real Madrid infatti starebbe pensando di usare Isco come pedina di scambio da proporre al Manchester City per arrivare al centrocampista Phil Foden. Qualora l’affare dovesse andare in porto, allora arriverebbe una beffa definitiva per Juventus e Inter.

Isco non sta vivendo una grande annata e nelle 11 gare giocate tra Liga e Champions League non è andato ancora in gol ma ha realizzato solo un assist.