La Juventus pensa alle prossime sessioni di calciomercato e va a caccia del colpaccio per il futuro: assist di Haaland!

Non è stato un avvio di stagione semplice per la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi nei primi tre mesi di Serie A e sta seriamente rischiando di interrompere la striscia di nove scudetti consecutivi. Ora infatti in campionato ci sono ben dieci punti di distacco dalla vetta della classifica occupata dal Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Colpo in attacco!

C’è da dire però che i bianconeri hanno anche una gara in più da giocare, ovvero quella con il Napoli, pertanto è ancora possibile recuperare lo svantaggio. Sarà fondamentale anche lo scontro diretto con i rossoneri che si giocherà il prossimo 6 gennaio in quel di San Siro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caso Dybala | Ecco la scelta della Joya

Calciomercato Juventus, Haaland non vuole Zidane: Paratici prova a inserirsi

Mentre la squadra sta ricaricando le energie per rialzarsi e non compromettere già a gennaio la propria stagione in Serie A, la società sta continuando a lavorare per il futuro e tiene d’occhio i big in ottica calciomercato. Anche Erling Haaland potrebbe essere nel mirino di Fabio Paratici ma c’è un’agguerrita concorrenza da battere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, triplo colpo in Serie A | I dettagli

Il club più vicino all’attaccante del Borussia Dortmund al momento sembra essere il Real Madrid, che lo ha individuato come colpo grosso per la prossima estate. Per i ‘Blancos’ però potrebbero esserci problemi: secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’ Haaland non vorrebbe accettare il trasferimento qualora Zidane dovesse essere l’allenatore.

Per questo motivo, dunque, la Juventus potrebbe farsi avanti e beffare Florentino Perez con il colpaccio per il presente e il futuro.