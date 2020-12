La sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre più. Non solo la Juventus è molto attiva sul fronte acquisti: beffa possibile

I prossimi giorni saranno decisivi in ottica calciomercato con la possibilità di tornare ad operare per puntellare la rosa a disposizione. Anche la Juventus potrebbe pensare a qualche colpo di assoluto valore, ma non è l’unica big d’Europa sempre attiva. Per il club bianconero ci sarebbe anche una possibile beffa.

Calciomercato Juventus, assalto del Real per Foden

Come svelato dal tabloid “The Mirror” e riportato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Real Madrid starebbe pensando al colpo per il giovane top player del Manchester City, Phil Foden, accostato con costanza anche alla Juventus.

Guardiola ha puntato sulle sue qualità fin dalla tenerissima età: ora il talento inglese è vicinissimo a festeggiare le 100 presenze ufficiali segnando ben 20 gol. Il colpo per Zidane potrebbe arrivare proprio per rivoluzione il reparto centrale con i bianconeri che continueranno a monitorare la situazione. Infine, il top player è bravo a ricoprire diverse posizioni di campo essendo un vero e proprio jolly.

Possibile nuova beffa per la società torinese che dovrebbe così virare su nuovi obiettivi di mercato in ottica futura.