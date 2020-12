Il futuro di Paulo Dybala nella Juventus continua ad essere un vero e proprio caso: la joya ha fatto la sua scelta

In casa Juventus continua ad esserci un grande rebus ancora da risolvere, ovvero il futuro di Paulo Dybala. Il calciatore argentino ancora non ha trovato l’accordo con i bianconeri per il rinnovo e non riesce ad essere protagonista con Andrea Pirlo. La ‘joya’ bianconera torna nel mirino di un tecnico e prende la sua scelta per il futuro.

Calciomercato Juventus, Pochettino vuole Dybala: la ‘joya’ sceglie la permanenza

Paulo Dybala è un nome che molti club europei vorrebbero avere in rosa, ma nella Juventus l’argentino non riesce più a tornare protagonista. Infatti anche con Pirlo in panchina le prestazioni lasciano ancora a desiderare, forse complice anche il poco spazio tra l’undici titolare. Così, visto che il contratto dell’argentino terminerà a giugno 2022, molti club europei continuano a puntare il mirino su di lui.

Infatti secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in particolare sarebbe Mauricio Pochettino a volere la ‘joya’ bianconera, confermando quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, e tentando con il PSG un colpaccio che nel 2019 al Tottenham non riuscì, mettendo sul piatto circa 60 milioni, al momento troppo pochi. Il numero 10 bianconero però preferirebbe restare alla Juventus, e l’offerta presentata dai bianconeri per il rinnovo sarebbe di 12 milioni all’anno fino al 2024. Dunque il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ancora juventino, sperando di tornare ancora una volta protagonista.