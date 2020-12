La Juventus ha in mente un colpo dalla Francia e compiere uno smacco al Barcellona: è Depay dal Lione il ‘prescelto’

La Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. All’appello manca ancora un attaccante in grado di alzare il livello qualitativo della rosa e offrire una soluzione in più all’allenatore bianconero. La lista del ds Paratici è molto lunga, ma pare si sia soffermato su un nome nello specifico: Memphis Depay, in forza al Lione e in scadenza il prossimo anno. L’olandese è anche nel mirino del Barcellona.

Juventus, colpo Depay dal Lione: Barcellona beffato

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, la Juventus è in pole per ingaggiare Memphis Depay dal Lione. L’attaccante olandese si sarebbe stancato di aspettare che il Barcellona piazzi l’offensiva decisiva per l’accordo con il Lione, dunque avrebbe apprezzato molto l’interesse dei bianconeri. Koeman ritiene Depay come un suo ‘pupillo’, ma i catalani hanno diversi problemi economici.

Infatti, il Barcellona vorrebbe ingaggiare Depay a costo zero, mentre l’OL vorrebbe sui 6 milioni di euro per liberare il giocatore sei mesi prima dalla naturale scadenza del contratto. La Juventus pare disposta a pagarli, poiché l’olandese è considerato il profilo giusto per tentare il recupero sul Milan. In stagione ha segnato 8 gol e siglato 4 assist in 17 presenze.