La Juventus ha intenzione di intervenire sul calciomercato per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri lanciano la sfida all’Inter

La Juventus non molla nella corsa al titolo e ha tutta l’intenzione di recuperare il distacco dalle milanesi per le prime posizioni in classifica. In tal senso, attenzione alle possibilità che si apriranno sul calciomercato con il nome di Rodrigo de Paul che resta caldo per i torinesi. Nelle prossime settimane, il club di Agnelli potrebbe tornare ad attaccare per il trequartista bianconero. Di seguito tutte le ultime novità sul futuro dell’argentino.

Calciomercato Juventus, contrattacco all’Inter per de Paul

L’argentino è da tempo nel mirino dell’Inter che vuole concretizzare l’affare e regalare il centrocampista ad Antonio Conte. Attenzione, però, al pressing della Juventus che torna alla carica attraverso uno scambio. I friulani valutano il calciatore 35 milioni di euro, ma il costo potrebbe essere abbassato dall’inserimento nella trattativa di Marko Pjaca. L’attaccante croato è in scadenza a giugno con la Juventus e dovrà rinnovare per partire a titolo definitivo. Il suo cartellino è valutato sui 10 milioni di euro. Servirà, dunque, anche un conguaglio economico per chiudere l’affare. In ogni caso, il contrattacco all’Inter è ormai partito.