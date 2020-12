Ancora una panchina senza nemmeno entrare in campo per Donny van de Beek, grande acquisto estivo del Manchester United. Occasione per l’Inter a gennaio

Come da tradizione, la Premier League non si ferma nemmeno sotto le feste natalizie. È infatti in programma il cosiddetto ‘Boxing Day’, che ogni anno vede impegnate le squadre inglesi il 26 e 27 dicembre. La prima big a scendere in campo è stata il Manchester United, che ha pareggiato per 2-2 sul campo del Leicester. Il giocatore più discusso di queste settimane, Paul Pogba, è subentrato nella ripresa, mentre fa rumore l’ennesimo inutilizzo di Donny van de Beek, il grande acquisto dell’ultima sessione di calciomercato. Il centrocampista olandese potrebbe rappresentare un’importante occasione per l’Inter. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Eriksen a Nainggolan | Super tesoretto dagli esuberi!

Calciomercato Inter, occasione van de Beek per gennaio | Tutti i dettagli

Arrivato in estate per oltre 40 milioni di euro, l’ex Ajax non ha ancora conquistato la fiducia di Solskjaer e ad oggi è di fatto una riserva nei ‘Red Devils’. Il 23enne ha collezionato solo 29 minuti nelle ultime quattro partite di Premier ed in generale è sempre utilizzato in uscita dalla panchina. Un impatto ben al di sotto delle aspettative di inizio stagione, che potrebbe anche portare il talento olandese a riflettere sul proprio futuro. Non è dunque escluso che il giocatore possa chiedere di cambiare aria già a gennaio per ritrovare centralità, magari in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare fatto | Ecco il primo colpo del 2021

In questo senso, una possibile pista porta all’Inter di Antonio Conte, che è alla ricerca di un centrocampista di livello da sostituire ai vari esuberi Nainggolan, Vecino ed Eriksen. Vista la situazione di van de Beek, il club nerazzurro potrebbe così fare un tentativo nel calciomercato invernale attraverso la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il classe 1997, già accostato anche alla Juventus, gradisce la destinazione nerazzurra per rilanciarsi e tornare assoluto protagonista. In ogni caso, la sua valutazione resta piuttosto elevata, oltre i 30 milioni di euro. Staremo a vedere.