Pochettino rivoluziona il centrocampo del Psg e almeno due centrocampisti lasceranno Parigi già a Gennaio. Inter, Juventus e Milan provano a cogliere le occasioni

Manca solo l’ufficialità, ma è ormai certo che Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore del Psg. Il tecnico argentino ha intenzione di rivoluzionare la squadra, in particolare il centrocampo. Il suo sistema di gioco è il 4-2-3-1 e questo presuppone l’utilizzo di due soli centrocampisti di ruolo. Nel club parigino ce ne sono addirittura 6: Marco Verratti, Julian Draxler, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Idrissa Gueye e Ander Herrera, un abbondanza che non va a genio a Pochettino.

Alcuni di questi calciatori potrebbero non rientrare nei piani tecnici del nuovo allenatore e almeno due di questi sei potrebbero già partire nel calciomercato di gennaio, come riportato da Le Parisien. Paredes, ex conoscenza del campionato italiano per la sua esperienza alla Roma, è un profilo che piace all’Inter, con la possibilità di rientrare nello scambio Eriksen. Anche gli altri calciatori citati potrebbero approdare in Serie A, sponda Milan, Inter o Juventus.

Calciomercato, Inter su Paredes | possibile scambio con Eriksen

Marco Verratti è da sempre un pallino della Juventus e porterebbe qualità ad un reparto che necessita rinforzi. Dopo tanti anni in Francia, la voglia di tornare in Italia dell’ex Pescare potrebbe fare la differenza. Anche il Milan non è esclusa dalla possibilità di mettere le mani su uno di questi calciatori, anche se l’obiettivo principale della società rossonera rimane il difensore centrale.

L‘Inter potrebbe rivelarsi la squadra più attiva nei contatti con il Psg, in quanto la partenza di Eriksen e lo snellimento della rosa, come già anticipato da Antonio Conte, porterà la società ad aggiungere qualche tassello, non appena le cessioni saranno ufficializzate. Certamente il centrocampo è un settore in cui i nerazzurri potrebbero intervenire, vista anche la possibile partenza di Nainggolan. Paredes rimane l’obiettivo più concreto.