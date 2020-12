Il vice Ibrahimovic per il Milan potrebbe arrivare dalla Serie A, precisamente dalla Lazio: ecco il piano di Paolo Maldini

Il Milan è alla ricerca di un centravanti in grado sostituire Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese nel 2021 compirà 41 anni e già in questa stagione sta accusando alcuni problemi fisici, che ne stanno limitando il numero di presenze. I rossoneri vogliono un attaccante per sostituire il loro campione, che possa riempire l’area di rigore, nonostante anche senza Ibra i risultati stiano arrivando. Paolo Maldini sta valutando anche un profilo dalla Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘tradimento’ Raiola | Addio al big

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è ribaltone | Via Ronaldo e Dybala, ecco i sostituti!

Milan, ipotesi dalla Lazio per sostituire Ibrahimovic

Uno dei giocatori valutati da Paolo Maldini è Vedat Muriqi, centravanti della Lazio. Arrivato dal Fenerbahce la scorsa estate per circa 18 milioni di euro più bonus, il kosovaro non si è ancora imposto ai massimi livelli coi biancocelesti. Immobile è un intoccabile e Caicedo sta disputando una grande stagione agli ordini di Simone Inzaghi, ecco perché Muriqi potrebbe andar via per cercare fortuna altrove.

Tanta sfortuna per il kosovaro, che ha subito diversi problemi fisici oltre alla positività al Covid-19. Questa stagione Muriqi ha giocato solo 249′ e l’idea del Milan è quella di provarci per un prestito di sei mesi con diritto di riscatto. Le qualità del giocatore sono indiscutibili, visto anche il suo passato in Turchia, e Maldini potrebbe portarlo in rossonero, dove ci sarebbe meno concorrenza e sicuramente più minuti visti i problemi che sta avendo Ibrahimovic.