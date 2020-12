Il Milan sta per subire una vera e propria beffa: Luka Jovic, obiettivo dell’attacco dei rossoneri, è in procinto di tornare in Germania

Il Milan vuole insistentemente un attaccante che permetta a Zlatan Ibrahimovic di riposare. Lo svedese sta disputando una grande stagione, ma è alle prese con alcuni problemi fisici, probabilmente dovuti al fatto che nel 2021 compirà 40 anni. Ibra non è più un ragazzino e i rossoneri lo sanno, ecco perché vorrebbero intervenire sul mercato per offrire un’alternativa di livello a Stefano Pioli. Il nome più frequente delle ultime settimane è quello di Luka Jovic.

Milan, sfuma Jovic: ritorno in Bundesliga

Luka Jovic non sta trovando molto spazio con Zinedine Zidane al Real Madrid. Le Merengues lo avevano acquistato l’anno scorso per 63 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte, ma il serbo non si è adattato agli schemi del tecnico francese. Chiuso anche dall’eterno Benzema, e vittima di alcuni infortuni e il Covid-19, questa stagione è sceso in campo solo cinque partite, collezionando 208′.

Secondo quanto riferito da ’90.min’, il destino di Jovic sarà quello di tornare in Germania. Precisamente all’Eintracht Francoforte, club che lo ha lanciato e fatto diventare uno degli attaccanti più ambiti d’Europa. L’acquisto dei tedeschi potrebbe arrivare per soli 20 milioni di euro. Una vera e propria beffa per il Milan, che lo aveva designato come nuovo attaccante della squadra rossonera già a gennaio.