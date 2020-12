La Juventus non sta vivendo un periodo positivo e pensa ai prossimi cambiamenti sul calciomercato: idea di scambio in Premier League

Non è un momento facile quello vissuto dalla Juventus, che ora deve sfruttare questa sosta per ricaricare le batterie e provare a rialzarsi e risalire la classifica di Serie A. Attualmente i bianconeri sono in sesta posizione e hanno un distacco di ben dieci punti dalla vetta che è occupata dal Milan, oltre all’Inter che è seconda a +9 dalla Juventus.

La compagine allenata da Andrea Pirlo aveva garantito un po’ di sicurezza in più nel mese di dicembre tra i successi per 0-3 contro il Barcellona o 0-4 contro il Parma, ma il pesante ko subito in casa contro la Fiorentina per 0-3 ha riacceso ogni dubbio sul tecnico e sulla rosa a sua disposizione.

Calciomercato Juventus, scambio con il Chelsea: Rudiger per Ramsey

Visti i recenti risultati e le prestazioni, la Juventus starebbe pensando a nuovi colpi mirati da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato. Ora la società starebbe pensando in particolare alla difesa, dove in questi mesi ci sono stati un po’ di problemi riguardanti i centrali.

Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe Antonio Rudiger, che conosce già la Serie A ed è in uscita dal Chelsea. La Juventus potrebbe mettere sul piatto Aaron Ramsey, che sarebbe interessato a tornare in Premier League. C’è l’idea di scambio alla pari, visto che entrambi valgono circa 22 milioni di euro, in modo da garantire una plusvalenza alla Juventus.

Possibile però che si punti anche ad altre formule come lo scambio di prestiti con diritto di riscatto.