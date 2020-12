Calciomercato Juventus, il piano per il futuro: se a fine anno Pirlo non dovesse vincere, sacrificio di Ronaldo e Dybala per ripartire

La sconfitta con la Fiorentina ha chiuso il 2020 per la Juventus con diversi punti interrogativi. I bianconeri non decollano ancora con il nuovo progetto Pirlo, che pure sembrava sulla buona strada dopo le ultime prestazioni. Ma la classifica piange, -10 dal Milan capolista (anche se con una gara in meno), sesto posto in graduatoria e a ogni buon conto 11 punti in meno rispetto alla passata stagione. Che potessero esserci momenti di assestamento era stato messo in conto, ma serve invertire la rotta al più presto alla ripresa. E a questo punto l’ipotesi di una stagione senza vittorie deve essere presa in considerazione, insieme a quella di una rifondazione, per motivi anche economici oltre che tecnici. Dunque: Cristiano Ronaldo e Dybala potrebbero lasciare insieme Torino.

Calciomercato Juventus, ripartenza da Icardi e da un top player di Serie A

Il contratto di entrambi scade nel 2022. Il peso economico di quello del portoghese è ben noto mentre per quanto riguarda l’argentino, che oltretutto in questa stagione fatica a ritrovarsi, il rinnovo appare abbastanza lontano. Ecco perché si potrebbe optare per il doppio sacrificio, racimolando una cifra complessiva da circa 110 milioni di euro, per ripartire con un nuovo ciclo e nuovi interpreti.

Una cifra che potrebbe permettere di ricominciare in attacco con un vecchio pallino di Paratici. Cioè quel Mauro Icardi che dopo un avvio incoraggiante anche al Psg non sta vivendo una fase brillantissima, anche a causa degli infortuni. In appoggio all’argentino, l’idea potrebbe essere Luis Alberto, il talentuoso fantasista della Lazio, sfruttando magari il momento non idilliaco tra lo spagnolo e i biancocelesti. Il doppio investimento verrebbe valutato dal club bianconero intorno ai 90 milioni.