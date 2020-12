La Juventus è in cerca di un nuovo attaccante per completare il reparto e Pirlo sembra aver individuato il profilo ideale in un ex compagno di squadra

Il calciomercato di gennaio è alle porte e la Juventus sta già lavorando sulle operazioni in entrata. La società vuole rinforzare il reparto offensivo con l’aggiunta di un nuovo centravanti che possa sostituire Alvaro Morata e sta sondando il terreno per diversi attaccanti, cercando di trovare la soluzione più economica in un mercato che non permetterà grandi follie.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, super colpo Juventus | Richiesta folle!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, addio Gomez | Scambio Inter-Atalanta

La società si sta confrontando con Andrea Pirlo per cercare di trovare il profilo migliore per completare il reparto. Il nome che potrebbe accontentare l’allenatore bianconero è una vecchia conoscenza della Juve, per di più ex compagno di Andrea Pirlo negli anni di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Pirlo chiama Llorente

Si tratta di Fernando Llorente che ha militato alla Juventus dal 2013 al 2015, gli anni degli scudetti di Conte, con Pirlo capo del centrocampo e lo spagnolo a spingere la palla in rete. La sua successiva esperienza al Napoli non ha dato gli effetti sperati e, dopo mesi di inattività, sembra che il rapporto tra lo spagnolo e il club partenopeo stia per terminare.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa in Liga | C’è la proposta!

Pirlo accetterebbe piacevolmente il ritorno di Llorente che completerebbe il reparto offensivo e darebbe riposo ad Alvaro Morata in vista di una Champions che sta per entrare nella fase calda e di un campionato che vede la Juventus distante dalle milanesi. Lo spagnolo è corteggiato anche da Sampdoria, Fiorentina e Milan, ma vuole aspettare la Juventus. Continui i contatti con Pirlo, ma c’è da trovare l’intesa sulla durata del contratto: Llorente vorrebbe sei mesi più un anno, la società è orientata ad un accordo fino al termine della stagione.