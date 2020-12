La Juventus deve dire addio a Erling Haaland, forte centravanti norvegese da tempo nel mirino dei bianconeri, per il ‘tradimento’ di Mino Raiola

La Juventus ha una lunga lista di calciatori in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. Paratici vorrebbe assicurare ad Andrea Pirlo un top player per l’attacco e uno dei candidati è Erling Haaland. Il centravanti norvegese sta facendo parlare molto di sé per il suo rendimento al Borussia Dortmund. Tanti sono i club che vorrebbero assicurarsi le sue prestazioni e una di queste è la Juventus, che però deve fare i conti con le intenzioni di Mino Raiola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è ribaltone | Via Ronaldo e Dybala, ecco i sostituti!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, Zidane in anticipo sul talento | Juve e Milan non mollano

Juventus, Raiola ‘tradisce’ e manda Haaland al Chelsea

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Chelsea ha preparato un’offerta da 100 milioni di euro da destinare al Borussia Dortmund per Haaland. Una proposta niente male, considerando che Raiola, agente del giocatore, è intenzionato a portare il norvegese in una squadra di livello mondiale. Una sorta di ‘tradimento’ nei confronti della Juventus.

Il club bianconero, infatti, avrebbe chiesto al super agente di aspettare l’arrivo dell’anno nuovo, per poi sedersi a trattare e portare Haaland alla Juve. Tuttavia, Raiola pare che non sia molto desideroso di lasciarsi scappare un’occasione del genere e il norvegese classe ’00 potrebbe giocare i suoi prossimi anni di carriera in Premier League.