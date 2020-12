La Juventus inizia a pensare alle nuove mosse di calciomercato e ascolta la nuova offerta del Real Madrid: addio Dybala!

Non sono stati mesi semplici per la Juventus, che ha vissuto un Natale particolare in sesta posizione in classifica dopo aver perso per 0-3 in casa contro la Fiorentina nell’ultimo match pre sosta. La sconfitta con i viola si aggiunge ai troppi passi falsi collezionati in Serie A e allontana sempre più la compagine allenata da Andrea Pirlo dalla vetta.

Ora infatti la prima posizione dista ben dieci punti, anche se la Juventus ha una gara in meno per via del rinvio della sfida tra Juventus e Napoli di inizio ottobre. Il 6 gennaio potrebbe esserci forse l’ultima chiamata per riaprire il campionato: nel match contro il Milan servono obbligatoriamente i tre punti per rialzarsi.

Calciomercato Juventus, Dybala via: il Real Madrid pensa allo scambio con Hazard

La società intanto continua a lavorare sul calciomercato e tiene d’occhio anche la situazione dei calciatori verso l’addio. Uno dei big che potrebbe partire è sicuramente Paulo Dybala, che ha deluso in questi tre mesi anche a causa del poco spazio concesso da Andrea Pirlo: la ‘Joya’ non sembra essere un perno dell’attacco bianconero.

Un’occasione potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i ‘Blancos’ avrebbero deciso di cedere Hazard e starebbero trovando una nuova sistemazione per lui. A questo punto non è da escludere un tentativo di scambio proprio per Paulo Dybala.

Così facendo, sia Juventus che Real Madrid si libererebbero di giocatori scontenti e Hazard e Dybala avrebbero l’occasione per riscattarsi.