Juventus che riceve un’allettante offerta dalla Cina per un calciatore al momento fondamentale: la risposta dei bianconeri è decisa

Pesante sconfitta per la Juventus nell’ultima giornata di campionato, dove la Fiorentina domina per 0-3 allo Stadium. Ora si aprirà la finestra di calciomercato, dove si potranno risolvere molte lacune, ma dove arriveranno anche offerte per i calciatori in rosa. Dalla Cina arriva un’allettante offerta, ma la società juventina è decisa nel rispondere.

Calciomercato Juventus, il Guangzhou vuole Cuadrado: no deciso dei bianconeri

In questa prima parte di stagione la Juventus ha vissuto alti e bassi, ma uno dei migliori è quasi sempre stato Juan Cuadrado. Infatti il laterale destro con Andrea Pirlo sta vivendo una delle migliori stagioni è stato decisivo con le sue giocate. A mettere gli occhi su di lui però è la Cina, con il Guangzhou Evergrande che è pronto a mettere sul piatto un’offerta allettante per i bianconeri.

Infatti la squadra cinese starebbe tentando il colombiano con un ingaggio molto alto ed offrendo alla Juventus 15 milioni. Al momento però per Andrea Pirlo rimane un elemento fondamentale e per questo motivo arriva il no deciso della società juventina all’offerta cinese. Questo potrebbe far ragionare anche in termini di rinnovo, visto che il suo contratto con la Juventus scadrà nel 2022 ed al momento il prolungamento non è ancora arrivato.