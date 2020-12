La Juventus potrebbe effettuare un’operazione a sorpresa con la big di Liga: spunta lo scambio che manda via il centrocampista

Non è stato un Natale molto felice per la Juventus, che non ha ancora digerito la pesante sconfitta di tre giorni prima contro la Fiorentina per 0-3 all’Allianz Stadium. I bianconeri sembravano in netta ripresa nelle ultime uscite ma il ko con i viola ha nuovamente tolto tutte le certezze che facevano ben sperare nelle gare precedenti.

Ora la classifica sorride sempre meno ai bianconeri, visto che la Juventus occupa la sesta posizione ed è distante ben dieci punti dalla vetta occupata dal Milan. La compagine allenata da Andrea Pirlo, però, ha ancora una gara da recuperare (quella con il Napoli) pertanto il distacco potrebbe leggermente ridursi in caso di vittoria.

Calciomercato Juventus, intermediari pensano allo scambio Bentancur-Llorente con l’Atletico Madrid

La società intanto sa che c’è qualcosa che non va e per questo inizia a pensare alle modifiche da effettuare alla rosa, sfruttando anche eventuali occasioni in arrivo dall’esterno. In particolare ora potrebbe spuntare una nuova opportunità di scambio direttamente con la big di Liga.

Gli intermediari, infatti, potrebbero proporre nei prossimi mesi uno scambio a sorpresa tra Atletico Madrid e Juventus che riguarderebbe due centrocampisti. I bianconeri farebbero partire Rodrigo Bentancur per fare spazio a Marcos Llorente, visto che entrambi hanno una valutazione di circa 65 milioni di euro.

Per il centrocampista spagnolo, però, bisogna tenere d’occhio anche il Bayern Monaco visto che è interessato al calciatore.