L’Inter è pronta ad agire in maniera importante sul calciomercato per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il colpo a sorpresa sostituirebbe Eriksen

L’Inter sarà inevitabilmente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato a gennaio. I nerazzurri con ogni probabilità lasceranno partire Christian Eriksen. Il centrocampista danese non si è integrato al meglio negli schemi di Antonio Conte e come confermato anche da Marotta nelle ultime settimane il suo addio è ormai imminente. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna riportano, però, un possibile sostituto a sorpresa. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, possibile assalto a Oyarzabal al posto di Eriksen

A sostituire il danese potrebbe essere Mikel Oyarzabal, secondo quanto riporta ‘Don Balon’. Il centrocampista offensivo della Real Sociedad è ritenuto un profilo decisamente sottovalutato da Antonio Conte che potrebbe impiegarlo sia sulla trequarti che come esterno offensivo. Potrebbe, dunque, essere lui il grande colpo per sostituire l’ex Tottenham che invece non si è mai integrato in Italia. La valutazione del calciatore resta, però, decisamente alta: siamo sui 60 milioni di euro. L’Inter dovrà anche fare i conti con la concorrenza del Manchester City che da tempo segue il calciatore.