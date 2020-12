Il calciomercato nerazzurro, in vista di gennaio, prende forma: affare fatto, ecco il nuovo attaccante per Conte

L’Inter è già proiettata al prossimo calciomercato invernale, con la sessione di gennaio che riaprirà tra nove giorni. La dirigenza nerazzurra ha praticamente chiuso l’acquisto del primo colpo del 2021: ecco dunque il rinforzo in attacco richiesto da mister Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio a sorpresa col Milan | Obiettivo attaccante

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, due giocatori più soldi | Vogliono Lukaku!

Calciomercato Inter, ecco l’attaccante per Conte: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Ekipa’, il primo colpo del 2021 per l’Inter di Conte sarà l’attaccante sloveno Enej Martesic. Il talento classe 2004, già nel giro dell’Under 17 da mesi, arriverà a gennaio per 500 mila euro dal Koper.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il pagamento avverrà in due tranche: una nel mercato invernale, l’altra la prossima estate entro la fine di giugno. Un colpo in prospettiva per il reparto avanzato di Conte che tra poche settimane, potrà contare anche sul gioiellino sloveno. Martesic affiancherà Lautaro, Lukaku e Sanchez.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio colpo a Londra | Inter e Milan beffati

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio al terzino | Approdo all’Atletico Madrid

In attesa di scendere in campo per il primo match del 2021 contro il Crotone, Marotta e Ausilio disegnano il primo affare in entrata per la rosa nerazzurra.