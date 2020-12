Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo assistito, dell’Inter e del Barcellona

Lautaro Martinez non sta vivendo la sua miglior stagione con la maglia dell’Inter. L’attaccante argentino è però tornato al gol nella sfida contro il Verona, risultata decisiva ai fini della vittoria nerazzurra. Il rinnovo per ‘El Toro‘, in scadenza nel 2023, non è ancora arrivato e sono arrivate anche le parole del suo procuratore, Beto Yaqué. L’agente di Lautaro ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito e si è soffermato anche sull’interesse del Barcellona.

Inter, arrivano le parole dell’agente di Lautaro

Beto Yaqué ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano argentino ‘Olé‘, in cui si è soffermato sul futuro di Lautaro: “Ha altri tre anni di contratto. Chi vuole acquistarlo deve prima trovare un accordo con l’Inter, ma a Milano gioca e cresce, ed è felice e tranquillo“. Insomma, nessuna fretta di dover andar via per l’argentino.

“Finora ha dimostrato quanto vale -ha proseguito Yaqué-, si è adattato subito al calcio europeo e si è fatto voler bene dalla gente per le sue doti”. Poi, l’agente di Lautaro ha proseguito: “L’interesse del Barcellona? No, sta bene dov’è. Sta crescendo e imparando, ha un potenziale senza limiti e può diventare un giocatore d’élite“.