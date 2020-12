L’errore di Verona ricorda all’Inter l’esigenza di un erede di Samir Handanovic. Ecco gli obiettivi del club nerazzurro

L’Inter di Antonio Conte ha chiuso il proprio 2020 centrando la settima vittoria consecutiva in campionato sul campo del Verona. I nerazzurri restano così in scia del Milan e staccano la Juventus campione in carica. L’unica nota negativa del successo del ‘Bentegodi’ è l’errore, alla fine ininfluente, di Samir Handanovic, che ha di fatto regalato il momentaneo pareggio a Ilic sbagliando una presa piuttosto semplice. Il 36enne garantisce ancora grande affidabilità tra i pali, ma l’episodio di ieri ha ricordato alla società l’esigenza di trovare al più presto un erede. Da Cragno a Meret, il sostituto di Handanovic potrebbe arrivare dalla Serie A. Ecco tutti i nomi.

Calciomercato Inter, erede Handanovic in Serie A: tutti i nomi

Il capitano nerazzurro è e sarà con ogni probabilità il portiere titolare anche nella prossima stagione, ma i suoi – comunque rari – errori potrebbero convincere la dirigenza ad accelerare per l’erede già nella prossima sessione estiva di calciomercato, ad un anno dall’attuale scadenza del contratto dello sloveno fissata a giugno 2022. Un futuro titolare, insomma, da affiancare all’esperto 36enne per una stagione. In questo senso, il nuovo portiere potrebbe arrivare dalla Serie A. I nomi già sondati da Marotta e Ausilio sono quelli di Cragno del Cagliari e Musso dell’Udinese, senza dimenticare la situazione di Meret in casa Napoli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il primo è in scadenza nel 2024 con il club sardo e valutato circa 25-30 milioni, così come l’argentino (scadenza 2023). Infine, la pista più difficile è quella che porta al 23enne estremo difensore del Napoli, che considera l’ex Spal il futuro titolare dopo l’addio di Ospina. Anche la valutazione di Meret si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Tre portieri di assoluto livello in grado di raccogliere l’eredità di Handanovic. Staremo a vedere.