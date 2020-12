Il Papu Gomez potrebbe lasciare l’Atalanta nella finestra di mercato di gennaio: l’Inter ha pronto lo scambio

Alejandro Gomez è finito ai margini della rosa dell’Atalanta dopo le recenti discussioni con Gian Piero Gasperini. I due non vanno più d’accordo e l’argentino potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio. Una perdita importante per i bergamaschi, che iniziano a guardarsi intorno per piazzare il giocatore. L’Inter è una delle squadre che si è fatta avanti, consapevole del fatto che El Papu sia uno dei migliori 10 della Serie A, proponendo uno scambio.

Inter, scambio per Gomez: proposto Vecino

Per arrivare al Papu Gomez, l’Inter avrebbe messo sul piatto il cartellino di Matias Vecino, che non rientra nei piani di Antonio Conte. Il centrocampista uruguaiano è attualmente infortunato e ha il contratto in scadenza nel 2022, proprio come il numero 10 dell’Atalanta. L’ipotesi per Marotta è quella di prendere due piccioni con una fava: liberarsi di un calciatore che coi nerazzurri non scende in campo e acquistarne un altro che nel suo ruolo è uno dei migliori in Serie A.

Tuttavia, l’Atalanta non sarebbe dello stesso avviso: lo scambio Gomez-Vecino, infatti, è alla pari con valutazioni da circa 10-12 milioni di euro per entrambi. Tuttavia, il club di Percassi ha rifiutato: vorrebbe monetizzare al massimo dalla cessione del Papu, o comunque vorrebbe un altro giocatore visto che non è interessata a Vecino.