Il futuro di Lionel Messi continua ad essere un’incognita ed il numero 10 del Barcellona continua a lanciare indizi: elogio all’ex allenatore

La nuova stagione per il Barcellona si è aperta nel peggiore dei modi, ovvero con la rivelazione di Lionel Messi di voler lasciare il club. Queste dichiarazioni ha smosso il mondo del calcio intero ed hanno fatto drizzare le antenne ai top club europei. L’argentino lascia un nuovo indizio sulla possibile scelta del nuovo club.

Calciomercato, per Messi futuro da Guardiola: “Il migliore”

Il prossimo giugno 2021 saranno moltissimi i calciatori che vedranno scadere il proprio contratto con i club, ma uno su tutti è Lionel Messi. Lo scorso settembre il 10 blaugrana ha confermato la propria voglia di lasciare il Barcellona ed anche se ora le cose sembrerebbero andare meglio il rinnovo di contratto non è ancora avvenuto ed a gennaio sarà già libero di accordarsi con altri club.

L’indizio su una possibile meta futura lo lancia proprio l’argentino, che in un’intervista alla tv spagnola ‘La Sexta’ rivela: “In estate sono stato molto male, ora sto bene ed ho voglia di giocare e vincere. Pep Guardiola ha qualcosa di speciale, da come preparava le partite in difesa alla cura per la fase offensiva per vincere. Lui e Luis Enrique sono stati i migliori allenatori che ho avuto”. Dunque un messaggio di stima nei confronti del tecnico del Manchester City che potrebbe far presagire un futuro in Premier League tra i ‘citizens’