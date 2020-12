Zidane vuole assicurarsi le prestazioni di Nuno Mendes, ma Juventus e Milan restano in agguato per il calciomercato estivo

Nuno Mendes è nel mirino del Real Madrid da diverse settimane: le merengues vogliono assicurarsi un colpo di grande prospettiva e che possa garantire alla rosa di Zidane un ricambio in difesa. A soli 18 anni, il valore del terzino sinistro dello Sporting Lisbona è già salito a 12 milioni di euro, anche grazie alla sua buona stagione. Stando a quanto riportato da ‘Defensa Central’, il rappresentante di Mendes era già in contatto con il Real Madrid nel corso della scorsa stagione, ma per il trasferimento di Bruno Fernandes, poi trasferitosi al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, sfuma il ritorno dell’ex | Lo chiama Simeone

Calciomercato Serie A, Zidane in anticipo sul talento

L’agente di Nuno Mendes adesso si prepara a un nuovo affare, stavolta da portare fino in fondo con le merengues. Il Real Madrid ha bisogno di un terzino sinistro, ma non è detto che possa decidere di richiamare alla base Reguilon, andato al Tottenham, così da poter coprire l’eventuale buco lasciato da Marcelo, destinato a lasciare Madrid già a gennaio. L’unico esterno che continua a dare garanzie è Mendy, del quale Mendes sarebbe il sostituto per adesso.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Juventus e Milan: per Nuno Mendes non è finita! Le ultime di CMWEB

Lo Sporting potrebbe chiedere 20 milioni di euro per la sua cessione a gennaio, così da poter tornare subito sul mercato e provare a coprire un buco che verrebbe lasciato in maniera abbastanza improvvisa. In questo scenario Juventus e Milan non mollano la presa, nonostante il giocatore sia oramai pronto a firmare un rinnovo che vedrebbe aumentare la sua clausola rescissoria da 45 milioni a 70.