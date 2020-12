Niente ritorno in Italia per Marcos Alonso, che si prepara al trasferimento in Spagna

Marcos Alonso non è più nei piani di Frank Lampard: il Chelsea si prepara a dire addio al giocatore che era stato voluto da Antonio Conte e già a gennaio potrebbe arrivare la separazione. Con l’arrivo, inoltre, di Ben Chilwell le porte dei Blues sono definitivamente chiuse per l’esterno ex Fiorentina e Sunderland.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, supermarket Chelsea: quanti nomi per la Serie A

Calciomercato Serie A, sfuma il ritorno dell’ex

Difficile, però, a questo punto vedere un suo ritorno in Italia: sebbene proprio l’Inter di Conte si fosse fatta avanti per provare a convincere il giocatore di tornare in Serie A, è l’Atletico Madrid la principale candidata a dare una nuova possibilità al giocatore spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa Chelsea | Ufficiale: Lampard mette ko Paratici

Simeone ha necessità di sostituire Trippier, squalificato per dieci settimane e quindi fermo fino a metà marzo, oltre che per Lodi: l’operazione, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’, si baserebbe su un prestito fino a fine stagione con opzione di acquisto per i rojoblancos, che pagherebbero metà del cartellino del difensore nei prossimi sei mesi. Lo stesso giocatore si è detto ben disposto alla destinazione madrilena, dove ritroverebbe anche Marcos Llorente, suo ex compagno al Castilla.