Mandzukic verso il ritorno in patria: niente Serie A o Liga spagnola

Sembrava pronto a rientrare in Italia, dopo essersi separato non nel migliore dei modi con la Juventus, ma le offerte dalla Spagna non mancavano, con tanto di suggestione Barcellona. A cercarlo era stato anche il Bologna, nonostante lo scetticismo di Mihajlovic sul fatto che non fosse perfettamente in condizione e quindi non immediatamente pronto. Alla fine, però, è molto probabile che Mario Mandzukic possa chiudere definitivamente con i cinque principali campionati europei, puntando a un ritorno in patria.

Calciomercato, sfuma la Serie A

Stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’, infatti, l’ex Atletico Madrid e Bayern Monaco ha un’offerta dall’Osijek (attualmente seconda classificata nel campionato croato), che vorrebbe riportare l’attaccante in patria, così da permettergli di riavvicinarsi anche alla propria casa.

A Mandzukic verrebbe proposto un contratto da 1,5 milioni a stagione, una cifra sicuramente più bassa di quanto percepito a Torino, ma che rappresenterebbe l’ingaggio più alto dell’intero campionato croato. Un investimento importante, ma per adesso l’attaccante non ha ancora risposto ufficialmente alla proposta: in mancanza di altre idee, però, Mandzukic potrebbe effettivamente tornare in patria.