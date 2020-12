Mauricio pochettino erede di Tuchel sulla panchina del Psg: doppio scambio dei francesi con Inter e Juventus

Nonostante il 4-0 al Racing Strasburgo che conclude nel migliore dei modi il 2020 del Paris Saint Germain, il Natale di Thomas Tuchel non sarà dei migliori. L’allenatore tedesco è stato infatti esonerato dal club campione di Francia, che ora guarda avanti verso un nuovo profilo per la prestigiosa panchina. L’erede, a meno di colpi di scena e imprevisti, sarà Mauricio Pochettino. Con l’ex Tottenham, fermo ormai da circa un anno, potrebbero prendere forma interessanti trattative con la Serie A.

Psg, Eriksen e Dybala per Pochettino: doppio scambio in A

L’allenatore argentino potrebbe bloccare Leandro Paredes, centrocampista nel mirino dell’Inter, ma potrebbe anche dare il via libera ad uno scambio con i nerazzurri in un’altra direzione. L’ex degli Spurs potrebbe infatti accogliere a braccia aperte a Parigi il suo ex pupillo Christian Eriksen, ai margini del progetto tattico di Antonio Conte. La pedina di scambi per il danese potrebbe essere il centrocampista senegalese Idrissa Gueye, nei confronti del quale Tuchel riponeva molta fiducia. Ma con Pochettino sulla panchina del Psg potrebbe avere vita anche un secondo scambio in Serie A, ma stavolta con la Juventus e con protagonisti Paulo Dybala e Mauro Icardi.

Pirlo non conta molto sul 10 bianconero e, al contempo, la punta argentina ex Inter e Samp – da tempo nel mirino della Juve – non sta trovando molto spazio a Parigi e potrebbe accettare volentieri un ritorno in A.