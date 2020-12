Il Milan hai in mente un maxi-affare con il Real di Zidane in vista del mercato estivo: Theo Hernandez per due big

Prosegue la rincorsa scudetto del Milan che ha chiuso il 2020 in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri valutano le prossime operazioni di calciomercato, con la clamorosa possibilità la prossima estate di un addio illustre. Si tratta di Theo Hernandez che, a giugno, può regalare un doppio colpo al club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez: maxi offerta

Il Milan potrebbe salutare Theo Hernandez a fine stagione. Il Real Madrid, che ha ceduto il francese ai rossoneri per 20 milioni di euro nell’estate 2019, è pronto a tornare alla carica. Zidane è rimasto sbalordito dalle prestazioni del terzino e, secondo ‘Defensa Central‘, ha tutta l’intenzione di riportarlo a Madrid a giugno.

Un maxi-affare in vista per il Milan, con Theo Hernandez valutato 60 milioni di euro dalla società di via Aldo Rossi. I ‘Blancos’ sarebbero disposti a mettere sul piatto i cartellini di Mariano Diaz, valutato circa 20 milioni, ed il riscatto di Brahim Diaz (intorno ai 20-25). Situazione dunque in divenire, uno dei cardini di Pioli a fine stagione potrebbe salutare Milanello.

Zidane rivuole Theo Hernandez, il francese farà di tutto per riavere il laterale di Marsiglia alle sue dipendenze.