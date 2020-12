Il Milan piomba sul top player ed è pronto a farsi avanti alla riapertura del calciomercato di gennaio: il piano di Maldini

Chiuso il 2020 con la vittoria al photofinish contro la Lazio firmata Theo Hernandez, il Milan è pronto a buttarsi nel calciomercato invernale. A dieci giorni dalla riapertura della sessione di gennaio, torna di moda il top player per l’attacco di Pioli: è corsa a tre.

Calciomercato Milan, tre offerte per il big: Maldini ci prova

Il Milan ha tutta l’intenzione di alimentare il sogno scudetto e per farlo, la dirigenza di via Aldo Rossi è pronta ad intervenire sul mercato. In tal senso, torna di moda un vecchio obiettivo del ‘Diavolo’: Diego Costa. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, il 32enne bomber spagnolo, accostato anche a Juventus e Napoli, è destinato a salutare l’Atletico Madrid già a gennaio. I ‘Colchoneros’ vogliono evitare di perdere a zero l’attaccante, in scadenza il prossimo giugno.

Il Milan intende provarci ed è considerato la candidata principale lontano dalla Liga. I rossoneri punterebbero ad un ingaggio dimezzato per Costa, da 10 a 5 milioni netti all’anno. Per il cartellino, la valutazione si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro. Alla finestra restano però anche due alternative in spagnole. In primis il Celta Vigo, ex club di Diego Costa.

Anche la Real Sociedad, in netta crescita ed in piena corsa per un posto Champions, avrebbe intenzione di puntare sul bomber dell’Atletico già alla riapertura del mercato. Situazione in divenire, Maldini alla carica per il bomber: il Milan proverà a portare Diego Costa in Serie A.