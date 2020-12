Il Milan è a caccia di rinforzi da regalare a Stefano Pioli in vista della seconda parte di una stagione finora da urlo. A centrocampo, i rossoneri potrebbero pensare ad un colpo dalla Bundesliga

Non poteva chiudersi in maniera migliore il 2020 per il Milan di Stefano Pioli. Nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic ormai dalla sfida esterna in casa del Napoli di Gattuso, i rossoneri hanno mantenuto il primato concludendo l’anno solare con la roboante vittoria nel finale contro la Lazio di Simone Inzaghi. La rosa del Diavolo ha mostrato però alcune lacune, una di queste è sicuramente la scarsa profondità di organico a centrocampo. Le assenze di Kessie e Bennacer hanno costretto Pioli ad adattare Krunic in mediana, nonostante l’ex Empoli sia principalmente un centrocampista più avanzato.

In quest’ottica, in vista della finestra invernale di calciomercato, Maldini ed il suo staff sarebbero già al lavoro per regalare a Pioli un rinforzo sulla linea di centrocampo, ed attenzione ad un profilo che arriva dalla Bundesliga.

Calciomercato Milan, Dahoud fa al caso dei rossoneri!

Il possibile nome caldo in entrata per il Milan è infatti quello di Mahmoud Dahoud, centrocampista tuttofare del Borussia Dortmund. L’ex giocatore del Gladbach finora non ha trovato molto spazio con la maglia del club della Ruhr che però potrebbe scegliere di non privarsi del giovane tedesco in forma definitiva.

Ecco perché potrebbe prendere piedi l’ipotesi del prestito per Dahoud, una soluzione che il Milan gradirebbe e che faciliterebbe il possibile arrivo del ragazzo in Serie A. Finora, in questa stagione, l’originario di Amude in Siria ha totalizzato appena cinque presenze in Bundesliga.