La Juventus continua a lavorare non solo per l’immediato presente, ma soprattutto in ottica futura: che rivoluzione bianconera!

La Juventus non si ferma mai. Il lavoro della dirigenza bianconera è costante per allestire una rosa competitiva anche per gli anni seguenti. Il successo degli ultimi anni del club passa proprio in questi piccoli dettagli. Ora manca il grande successo in Europa: la Champions League è l’ultimo ostacolo da superare. L’arrivo di Cristiano Ronaldo è stato prospettato proprio in quest’ottica, ma finora la “Coppa dalle grandi orecchie” non è ancora arrivata nella bacheca bianconera.

Calciomercato Juventus, sogno Mbappe: la chiave è Zidane

Come riportato dal portale francese “le10sport” Kylian Mbappe starebbe già pensando al suo futuro visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022. Le strade ovviamente sono due: prolungare il suo legame con il club francese oppure scegliere una nuova destinazione per nuovi successi. Tutte le big d’Europa lo vorrebbero avere a tutti i costi in rosa, tra cui Real Madrid e Juventus su tutte. In aggiunta, lo stesso campione francese avrebbe voglia di lavorare con il suo idolo di sempre Zinedine Zidane, attualmente al Real Madrid.

La stessa dirigenza bianconera sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione partendo da Andrea Pirlo e puntando lo stesso Zizou, già accostato in passato alla Juventus. In questo modo la chiave per l’arrivo di Mbappe sarebbe proprio quella dell’allenatore francese, voglioso di nuovi successi alla guida di un’altra big europea. L’idea suggestiva potrebbe portare la stessa società a due addii clamorosi partendo da Dybala e finendo con la cessione di Cristiano Ronaldo a partire dalla prossima stagione. Una strategia ben precisa, ma al momento si tratterebbe soltanto di suggestione.

