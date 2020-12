Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina di un club di Serie A potrebbe portare alla Juventus un centrocampista: ipotesi di scambio

Dopo alcuni mesi di stop Maurizio Sarri è pronto a tornare su una panchina di Serie A. Il suo ritorno potrebbe favorire la Juventus nel mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo. Nasce così l’ipotesi di scambio con un difensore bianconero.

Calciomercato Juventus, Sarri al Napoli porta Fabian alla Juventus: scambio con Demiral

Le cose in casa Napoli continuano a non andare per il verso giusto e dopo le due sconfitte con Inter e Lazio arriva anche il pareggio, raggiunto solo in extremis, contro il Torino. Così la panchina di Gennaro Gattuso torna a traballare, mentre torna a spuntare il nome di Maurizio Sarri. Con il ritorno del tecnico toscano potrebbe essere imbastita un operazione di mercato con la Juventus, che coinvolgerebbe un suo pupillo, Merih Demiral.

Fino all’infortunio grave subito durante Roma-Juventus dello scorso anno, il difensore turco è riuscito a mettersi in luce sotto la gestione di Sarri. Così la Juventus potrebbe pensare ad uno scambio tra il difensore e Fabian Ruiz del Napoli, calciatore a lungo seguito dai bianconeri. Lo spagnolo sarebbe valutato da Aurelio De Laurentiis intorno ai 60 milioni mentre Demiral dai bianconeri circa 35-40 milioni. Dunque uno scambio in cui la Juventus dovrebbe inserire un conguaglio economico almeno di 15-20 milioni per accontentare la società partenopea.