La Juventus avrà bisogno di rinforzi per la seconda parte di stagione, così a gennaio si pensa all’assalto ad un centrale di Serie A

La Juventus continua a subire gol e dunque la difesa diventa uno dei reparti fondamentali da rinforzare. L’ultima partita con la Fiorentina terminata 0-3 in favore dei viola ha evidenziato diverse lacune, così a gennaio bisognerà intervenire sul mercato, anche perché la coperta è corta. Possibile assalto ad un centrale della Serie A.

Calciomercato Juventus, Milenkovic a gennaio: scambio con Frabotta

In casa Juventus torna l’allarme difesa, con rinforzi necessari sin dalla prossima finestra di calciomercato in arrivo. Infatti con de Ligt e Demiral che continuano a subire infortuni, Bonucci che ultimamente non dà più le stesse certezze e Chellini sempre più vicino ad appendere gli scarpini al chiodo, bisogna intervenire subito per colmare le lacune difensive.

L’idea che sembrerebbe andare per la maggiore al momento sarebbe quella che porta al difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 ed al momento il rinnovo sembrerebbe lontano. Già ha attirato l’interesse di varie società come Milan, ma la Juventus potrebbe pensare di anticipare i tempi e provare a prenderlo già a gennaio. Sul piatto verrebbe messo il cartellino del giovane Gianluca Frabotta, valutato circa 12 milioni di euro, più un conguaglio economico di 25 milioni. La richiesta dei viola però sembrerebbe rimanere ferma a 40 milioni, nonostante il rinnovo sembrerebbe ormai difficile.