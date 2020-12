Calciomercato Inter, scambio a sorpresa col Milan | Obiettivo attaccante

Calciomercato Inter, Conte chiede un attaccante: tentativo pazzesco di Marotta con il Milan, ecco l’idea per lo scambio

L’Inter chiude il 2020 con la pesante delusione europea dell’eliminazione dalla Champions e con l’obiettivo campionato da inseguire a tutti i costi. La squadra di Conte lanciata per ora in un testa a testa con il Milan per il titolo, la corsa sarà lunga e comunque non è da escludere che altre rientrino in corsa. Il tecnico e la società si incontreranno in questi giorni per definire gli obiettivi di mercato, le richieste dell’allenatore pugliese sembrano comunque già abbastanza chiare. Almeno un centrocampista e un attaccante per completare la rosa e puntare con decisione allo scudetto.

Numerosi i nomi fatti per il vice Lukaku, l’idea a sorpresa di Marotta per accontentare il suo allenatore sarebbe Ante Rebic. Il croato, devastante nello scorso campionato nel Milan insieme a Ibrahimovic, ha faticato molto di più in questo avvio di stagione ma è un giocatore di grandi qualità che sta ritrovando confidenza con il gol. Un profilo utilizzabile sia come prima che come seconda punta e che farebbe molto comodo.

Il dirigente nerazzurro avrebbe già sondato il terreno con i rossoneri proponendo uno scambio con due giocatori in uscita, Perisic e Vecino, valutati circa 20 milioni di euro in tutto. Una proposta che però avrebbe già ricevuto il no secco da parte del Diavolo. Pioli non intende rinunciare al suo attaccante e anche la società non ha preso in considerazione la proposta di Marotta.