Il futuro di Romelu Lukaku all’Inter potrebbe clamorosamente essere in bilico. Di seguito il maxi scambio che potrebbe riguardare i nerazzurri

L’Inter si sta aggrappando a Romelu Lukaku, punta di diamante assoluta della rosa di Antonio Conte, per tentare l’assalto allo scudetto. Le ottime prestazioni del belga, ormai da un anno e mezzo, hanno attratto anche le maggiori big internazionali, pronte a fare carte false pur di arrivare alla punta ex Manchester United. Di seguito tutte le ultime novità e il possibile assalto del Real Madrid.

Calciomercato Inter, assalto dalla Spagna a Lukaku: due per uno

Il futuro di Big Rom non sembrava in discussione, ma l’assalto di un club importante come il Real Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola. In particolare, la punta belga potrebbe diventare un forte obiettivo dei Blancos che preparano un’offerta particolarmente allettante pur di portarlo in Spagna.

Florentino Perez potrebbe, infatti, mettere sul piatto Luka Jovic, valutato 30 milioni di euro, e il difensore Eder Militao, valutato 35 milioni. Il costo complessivo di Lukaku si aggira sui 100 milioni, quindi servirà anche un conguaglio da 35 milioni per chiudere l’affare. Vedremo se la pista si concretizzerà nelle prossime settimane.