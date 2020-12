Una notizia clamorosa potrebbe scuotere il Natale del PSG. Le ultime notizie parlano di un esonero inaspettato nelle prossime ore. Ecco i dettagli

Il calciomercato non si ferma neanche a Natale. Da diverse settimane si parlava di un possibile addio di Thomas Tuchel al PSG, ma alla fine sembrava che l’allenatore potesse resistere sulla panchina almeno fino a fine stagione. Secondo le ultime novità, però, non dovrebbe essere così. Il club transalpino non sta decollando in campionato dove è terzo e i rapporti tra Tuchel e Leonardo da tempo non erano idilliaci.

Calciomercato, il PSG pronto all’esonero di Tuchel: ecco le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da ‘Sky’, l’addio di Tuchel sarebbe ormai imminente. Nella serata di ieri, Leonardo avrebbe comunicato l’esonero all’allenatore. La notizia avrebbe colto tutti di sorpresa, dato che non era atteso un ribaltone imminente in casa PSG. Vedremo nei prossimi giorni se emergerà già prima del nuovo anno il nome del sostituto e se Massimiliano Allegri sarà uno dei candidati alla panchina del club transalpino. Intanto l’ormai probabile addio a Tuchel è pronto a scuotere il Natale del mondo del calcio e del mercato.