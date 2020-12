Il giornalista Ciro Venerato accende l’entusiasmo dei napoletani con l’ipotesi del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli

Si torna sempre dove si è stati bene e come per i calciatori lo stesso può valere per gli allenatori. Come spesso accade, le suggestioni di mercato sono sempre una costante nel calcio e nel caso del Napoli la suggestione di rivedere Maurizio Sarri sulla panchina del club partenopeo è un pensiero ricorrente e affascinante nell’ambiente napoletano.

Il lavoro di Rino Gattuso è stato e continua ad essere di grande livello e probabilmente rinnoverà il suo contratto. E’ subentrato a Carlo Ancelotti in un momento complicato ed è riuscito a farsi seguire dai giocatori, facendo meglio del suo predecessore, colui che ebbe da allenatore quando era centrocampista del Milan. Il Napoli fatica anche quest’anno a trovare continuità, ma Gattuso ha sempre mostrato attaccamento e voglia di arrivare in alto con il club e la sua posizione non è in discussione.

Calciomercato Napoli, suggestione Sarri | “Mai dire mai”

Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ha parlato a Kiss Kiss Napoli della suggestione Maurizio Sarri e del suo possibile ritorno al Napoli: “Nel calcio non si può mai escludere nulla, si torna sempre dove si è stati bene e Sarri è rimasto nel cuore di tutti i tifosi napoletani. Per adesso c’è Gattuso e gli auguro tutto il bene e di stare a lungo sulla panchina del Napoli, ma qualora tornasse Sarri sarei il primo a dargli il bentornato”.

Parole che per il momento rimangono solo parole ma che accendono le fantasie dei tifosi più romantici e nostalgici: rivedere Maurizio Sarri guidare il Napoli verso le posizioni più alte della classifica.