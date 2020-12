Calciomercato Milan, Zambo Anguissa non facile | La situazione

Milan, per il centrocampo obiettivo Zambo Anguissa del Fulham: acquisto non facile, ecco perché

Obiettivo: cercare di consolidare il primo posto in classifica e andare il più avanti possibile in Europa League. Il Milan è la sorpresa della stagione e la società rossonera non è intenzionata a fermarsi. La dirigenza meneghina ora, si dedicherà al mercato per fare in modo di regalare a Stefano Pioli nuovi innesti in grado di rafforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione.

Calciomercato Milan, obiettivo Zambo Anguissa: il punto

Se ci sarà l’occasione, il Milan sarà pronto ad intervenire. Lo ha sottolineato Pioli e lo ha fatto capire la dirigenza. Possibile dunque un triplo innesto, uno per reparto. La priorità è rappresentata dal centrale difensivo, ma si valuta con attenzione un colpo a centrocampo. Le defezioni dovute a Bennacer e Kessie contro la Lazio, hanno fatto capire che la coperta è piuttosto corta e che si proverà ad intervenire soprattutto cercando un’alternativa all’ivoriano.

Impossibile trovare al momento un giocatore che sia un sosia dell’ex Atalanta e spendere poco, ma il club rossonero sta sondando il terreno per arrivare a un centrocampista che abbia caratteristiche simili. E il profilo individuato sarebbe quello di Andre-Frank Zambo Anguissa del Fulham, come vi ha riferito Calciomercatoweb.it. Classe 1995, esploso all’Olympique Marsiglia, nazionale del Camerun, il centrocampista è approdato a Londra nell’estate 2018, ma ha disputato una deludente stagione in Premier League. Positiva invece la scorsa annata in prestito al Villarreal. Ora è tornato al Fulham, dove si sta rivelando una pedina preziosa per Scott Parker. Centrocampista dotato di grande strapotere fisico, dotato di corsa e ottimo nell’interdizione, il camerunense è però anche abile nel palleggio e nel riproporre l’azione. Queste caratteristiche, unite al fatto che abbia solo 25 anni, lo rendono un elemento molto appetibile per la dirigenza rossonera, che lo ha seguito anche lo scorso mercato.

La nuova esperienza in Premier però complica le cose e strappare il giocatore agli inglesi non sarà facile. Il Fulham è in piena lotta per non retrocedere e potrebbe decidere di non lasciare partire il ragazzo. Le sue prestazioni sono molto positive e Parker ultimamente sta facendo parecchio affidamento su di lui: anche questo gioca a sfavore del Milan. Il club rossonero vorrebbe provare ad acquistarlo in prestito, ma gli inglesi chiederebbero l’obbligo di riscatto, che potrebbe essere fissato tra i 20 e 25 milioni di euro.