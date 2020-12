Pochettino è il nuovo allenatore del Psg e sembra avere già le idee chiare. Non c’è spazio per tutti nella sua idea di calcio e un giocatore in particolare potrebbe accendere le fantasie di calciomercato del Milan

Thomas Tuchel è stato esonerato dalla panchina del Paris Saint-German e su decisione di Leonardo e della società, è stato scelto Mauricio Pochettino. L’ex tecnico del Tottenham, che raggiunse addirittura la finale di Champions League con gli Spurs nel 2019, persa poi contro il Liverpool, torna a sedersi su una top panchina europea, questa volta a Parigi, dove avrà l’obbligo di vincere.

L’allenatore argentino ha ben chiare le sue idee di calcio e in queste potrebbero non farne parte alcuni giocatori. Certamente la squadra sarà incentrata sul talento di Mbappé e Neymar e sull’identità di gioco che Pochettino riesce sempre a dare alle sue squadre. Ha sempre avuto il merito di plasmare gli attaccanti, come fece con Harry Kane, trasformandolo in uno dei migliori centravanti del mondo. Per lui il centravanti non deve essere statico e aspettare il pallone , ma deve sempre muoversi, liberando spazi per gli inserimenti degli esterni e dei trequartisti. Per questo motivo potrebbe non esserci spazio per un suo nuovo calciatore, anche lui argentino.

Calciomercato Milan, ipotesi Icardi | Pochettino ha altri piani

Si tratta di Mauro Icardi che non rispecchia le caratteristiche e l’attitudine che devono avere i suoi attaccanti. L’ex inter ha avuto un periodo iniziale positivo al Psg, poi però ha subito la grandezza di Neymar e Mbappé e ha perso terreno e titolarità. Ad oggi Icardi potrebbe lasciare Parigi anche a gennaio e potrebbe diventare un’idea concreta del Milan che necessita un centravanti puro da alternare ad Ibrahimovic. Inoltre Icardi in Serie A ha dimostrato tutto il suo valore e potrebbe alzare notevolmente il livello della rosa di Stefano Pioli.

L’idea del Milan è quella di arrivare ad un prestito con diritto di riscatto per credere ancora di più nella corsa scudetto che vede i rossoneri primi in classifica dopo 14 giornate. Lo scoglio principale è naturalmente l’ingaggio dell’attaccante argentino che percepisce circa 6 milioni a stagione. Cifra fuori dalla portata del Milan che non può permettersi ingaggi di questo tipo, ma il cambio di allenatore del Psg ha acceso le fantasie dei rossoneri.