A inizio anno nuovo incontro per trovare l’accordo finale con il giocatore e rinnovare il contratto

C’è ottimismo per il rinnovo di Hakan Chalanoglou con il Milan: il trequartista turco, ieri in gol su rigore contro la Lazio e autore anche di due assist per la vittoria rossonera, si avvicina alla conferma nella squadra di Pioli. La volontà delle parti è quella di continuare un matrimonio importante, per raggiungere l’obiettivo finale della qualificazione in Champions League e sperare anche nello Scudetto.

Calciomercato Milan, rinnovo più vicino

Dopo le numerose voci che quindi volevano l’ex Bayer Leverkusen vicino alla cessione, a inizio anno ci sarà un nuovo incontro con il suo entourage e la società capitanata da Maldini. Si proverà a trovare un accordo a metà strada, che possa accontentare entrambi le parti e trovare una soluzione alla trattativa intorno ai 4,5 milioni di euro a stagione.

Un ingaggio importante, che andrebbe ad aumentare gli attuali 2,5 milioni percepiti. Un segno anche di approvazione per il lavoro svolto in maglia rossonera, che andrebbe a valorizzare ancora di più il classe ’94.