La Juventus potrebbe pensare al nuovo colpo in attacco già a gennaio: spunta l’offerta. C’è anche il Napoli

Sono stati tre mesi molto difficili quelli vissuti dalla Juventus, che dopo la rivoluzione di agosto e settembre non è riuscita a lanciarsi definitivamente collezionando diversi passi falsi in Serie A. I bianconeri ora sono ben dieci punti di distacco dalla vetta occupata dal Milan e nove lunghezze dietro l’Inter, anche se c’è ancora da recuperare la gara con il Napoli che potrebbe ridurre lo svantaggio.

Pur vincendo il recupero, però, la vetta resta comunque lontana per cui c’è bisogno di un cambio di marcia definitivo in queste settimane e non sono più concessi passi falsi, altrimenti il decimo scudetto consecutivo potrebbe sfumare in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, intermediari propongono Diego Costa già a gennaio

La squadra ora deve ricaricare le batterie per vivere cinque mesi diversi da quelli precedenti, mentre la società continua a lavorare sul calciomercato per studiare nuovi colpi già a gennaio. Un’occasione potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid, dove secondo ‘Fichajes.com’ potrebbe partire l’attaccante Diego Costa.

Lo spagnolo non rinnoverà il suo contratto e per questo potrebbe esserci l’addio già a gennaio. Degli intermediari avrebbero già avanzato la richiesta verso la Juventus ma non solo, sulle sue tracce ci sarebbe anche un altro club di Serie A, ovvero il Napoli.

In ogni caso, c’è comunque da battere la concorrenza che è rappresentata da altre società europee quali Tottenham, Everton e Fenerbahce, così come riportato dal portale iberico.